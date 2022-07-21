محكمة روسية تنظر في تصفية الوكالة اليهودية للهجرة

صرحت المتحدثة الإعلامية باسم محكمة حي باسماني في موسكو، يكاتيرينا بورافتسوفا، بأن المحكمة ستنظر في استئناف إدارة موسكو بشأن تصفية منظمة "سخنوت" اليهودية غير الربحية المستقلة.

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وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية (سخنوت)، حيث حدد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 يوليو الجاري.

وردا على سؤال وكالة "إنترفاكس" الروسية، أوضحت المحكمة أن دعوى وزارة العدل تتعلق بانتهاك الوكالة للقانون الروسي في سياق أنشطتها.

والمنظمة الدولية "الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة "والا" الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية "سخنوت" وأنشطتها في روسيا.

المصدر: إنترفاكس