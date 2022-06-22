قديروف يكشف مشاهد تؤكد وجود قوات بريطانية في أوكرانيا - صورة

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد من حساب صحفي بريطاني على "تويتر" تظهر مخاطبات مع مرتزق أمريكي، وتؤكد وجود القوات الخاصة البريطانية SAS في أوكرانيا.

وكتب على "تلغرام": "نشر الصحفي سيث هارب في مراسلاته على "تويتر" مع مرتزق من الولايات المتحدة يشارك في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني، ويروي المرتزق كيف تسير الأمور على الجانب الآخر من الشاشة الأوكرانية.. شكاوى قوية بشأن الأمر وقليلي الخبرة تماما".

وأضاف: "كما أكد المواطن الأمريكي علمه بوجود مقاتلين من جهاز المخابرات البريطاني في منطقة القتال".

وتابع: "هذا يمكن اعتباره تدخلا مباشرا في الأزمة.. دعونا لا نتقدم على أنفسنا، أنا متأكد من أن بوريس جونسون، سيصدر قريبا بيانا مثيرا للجدل".

وأشار قديروف إلى أن المرتزق الأمريكي "مثل مئات من أسلافه أدرك خطورة الموقف.. المحارب المسكين يشتكي من ضعف تدريب الجنود الأوكرانيين، والاتصالات وأكثر من ذلك بكثير.. ووفقا له، خاضوا معركة استمرت ساعتين، اتضح لاحقا أنها ضد القوات الخاصة الأوكرانية".

وأضاف: "القصة بصراحة، مفجعة، فوضى عبثية.. هكذا يصف مرتزق من الولايات المتحدة الوضع في صفوف القوات الأوكرانية. وأنا بالطبع، أتفق معه تماما".

المصدر: "نوفوستي"