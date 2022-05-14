قديروف يكشف تفاصيل عن تحرير مصنع "زاريا" في مدينة روبيجنايا (فيديو)

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف تفاصيل تحرير مصنع زاريا في روبيجنايا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية من قبضة المتطرفين الأوكرانيين.

وقال قديروف: "قال الكثير من الناس إن مصنع "زاريا" هو آزوفستال ثان، وأن مقاتلينا لن يسيطروا عليه بسهولة. يجب الاعتراف بأن المتطرفين والنازيين، جنبا إلى جنب مع المرتزقة من أمريكا وبولندا، بذلوا الكثير من الجهد والمال من أجل تقوية دفاعات المصنع لكن ذلك لم يساعدهم".

وأشار إلى أن دفاعات المصنع انهارت بشكل كامل نتيجة الهجوم السريع، ولم يكن على العسكريين سوى تطهير أراضي المصنع من "جثث المرتزقة والنازيين الكثيرة".

وأضاف قديروف: "بالنسبة لسلطات كييف، فإن كثرة الضحايا من الشعب الأوكراني هي مجرد ذريعة لتلقي دفعات أخرى من المساعدات الغربية والأوروبية. لقد فهمنا ذلك في الشهر الأول من بدء العملية، لكن الشعب الأوكراني لا يريد أن يفهم ذلك".

المصدر: قناة قديروف الرسمية على تيلغرام