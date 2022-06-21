ترامب: كان لدينا أعظم اقتصاد في العالم ونحن اليوم في خطر جسيم (فيديو)

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "اقتصاد" الرئيس جو بايدن، ملقيا باللوم عليه لدفع الولايات المتحدة إلى "الركود".

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وخاطب الرئيس السابق سوق الأسهم وأسعار الغاز وسياسات النفط في مقطع هاتفي مدته 15 دقيقة تم بثه على برنامج إيريك بولينغ في قناة "نيوزماكس"، حيث قال إن "بايدن والديمقراطيين "دمروا" الاقتصاد".

وأوضح ترامب لبولينغ قائلا: "كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم ..خاصة قبل ظهور فيروس كورونا، أو ظهور فيروس الصين، كان لدينا أعظم اقتصاد على الإطلاق..كان لدي سوق الأسهم أعلى مما كانت عليه حتى قبل جائحة كورونا، ثم قاموا بتدميرها" مشيرا إلى أن الاقتصاد "تراجع لمدة عام ونصف العام" لكنه الآن في "الكثير من المتاعب".

وأضاف: "بلدنا لم يكن مثل هذا من قبل..ونحن في خطر جسيم مع ما يجري في أوكرانيا وروسيا..يمكن أن ينتهي بك الأمر في حرب عالمية بالطريقة التي يتعاملون بها..مجنون..ما يفعلونه مجنون."

وشكك ترامب في تصريح بايدن الأخير لوكالة "أسوشييتد برس" بأن الركود "ليس حتميا" ، قائلا: "أعتقد أننا في حالة ركود..هذا ليس شيئا سيحدث في غضون عامين..نحن في حالة ركود وأنت تدفع الناس إلى الركود، والناس لا يعملون وهذا ليس وقتا جيدا".

ولفت ترامب إلى أن "الصعوبات الاقتصادية بدأت مع الطاقة".

ويوم أمس الاثنين، قال بايدن المتفائل للصحفيين في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، إن حالة الاقتصاد يمكن أن تؤدي إلى "تحول أساسي" إلى الطاقة الخضراء.

وتابع: "لدينا فرصة هنا لإحداث تحول أساسي نحو الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وليس فقط السيارات الكهربائية ولكن في جميع المجالات".

هذا وانتقد ترامب سياسات بايدن بشأن التنقيب عن النفط ودعا الولايات المتحدة إلى استخدام "الذهب السائل" الخاص بها.

وقال لبولينغ: "لدينا ذهب سائل تحت أقدامنا..وكنا نأخذه كما لم يحدث من قبل والآن نتوسل من الدول الأخرى لمنحه لنا".

كما توقع ترامب ارتفاع أسعار الغاز أكثر قائلا: "أعتقد أنه سيكون أعلى بكثير من ذلك في نهاية المطاف، لكنه ليس مستداما".

وفي سياق آخر، سخر دونالد ترامب يسخر من سقوط جو بايدن مؤخرا عن الدراجة متعهدا "بعدم ركوب الدراجة أبدًا".

وفي جولة "الحرية الأمريكية" في ممفيس بولاية تينيسي، قال ترامب: "أتمنى أن يتعافى (بايدن)، لأنه كما تعلمون، سقط عن دراجته..أنا جاد..أتمنى أن يكون بخير. سقط عن دراجة".

ورفع ترامب يده كما لو كان تحت القسم قائلا: "أقوم بهذا التعهد لكم اليوم..لن أركب دراجة أبدا".

Donald Trump: "I hope [Biden] has recovered, because as you know, he fell off his bicycle. No, I'm serious. I hope he's okay. Fell off a bicycle. I make this pledge to you today – I will never, ever ride a bicycle." pic.twitter.com/YHHT2jZmro — The Hill (@thehill) June 21, 2022

المصدر: "نيوزويك" + "ذا هيل"