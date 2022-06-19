 
مباشر

ترامب يعلق على "سقطة" بايدن بفيديو ساخر

مجتمع

ترامب يعلق على
AP Ross D. Franklin
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9cn

بمقطع فيديو مركب، سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دراجته الهوائية، عبر "استهدافه" بكرة غولف.

إقرأ المزيد
الأمريكيون ربطوا سقوط بايدن من دراجة بـ
الأمريكيون ربطوا سقوط بايدن من دراجة بـ"مكائد بوتين"

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي"تروث سوشيال"، نشر ترامب مقطع فيديو مركبا يبدأ بمشهد للعبه رياضة الغولف، وضربه للكرة، وبصوت مضحك يظهر بايدن وهو يقع عن الدراجة الهوائية كما لو أن الكرة أصابته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترامب المركب ساخرين من بايدن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا