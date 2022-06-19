الأمريكيون ربطوا سقوط بايدن من دراجة بـ"مكائد بوتين"

تفاعل مشاهدو قناة CNN التلفزيونية الأمريكية، بسخرية مع سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن من دراجة هوائية أثناء تجوله في نزهة.

وطرح المشاهدون ومستخدمو الإنترنت في تعليقاتهم، عدة احتمالات لأسباب الحادث.

وقال المستخدم Clayton Bigsby ساخرا: "بصراحة، كان يجب على بايدن ركوب دراجة ثلاثية العجلات. والذي أعطاه دراجة عادية هو شخص لئيم. أعتقد أن بوتين يتحمل الذنب في ذلك".

ومزحت Anna Just: "بايدن: لماذا يتصرف بوتين بهذا الشكل معي؟".

وتابع Bunta Fujiwara المزاح بنفس الطريقة: "عناصر حماية الرئيس الأمريكي تؤكد أن الدراجة مصنوعة في روسيا".

وكتب Michael Clark: "تعازينا للدراجة".

وقال المستخدم Mine Finder: "الشركة المصنعة للدراجة على الأغلب مذنبة. يجب حظر جميع الدراجات" .

وأشار Alistair إلى أنه "بمجرد أن يتعلم الشخص ركوب الدراجة، فلن ينسى ذلك أبدا. لكن يبدو أن جو بايدن هو الاستثناء من هذه القاعدة، لأنه ينسى كل شيء في العالم".

وكان البيت الأبيض، قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو للرئيس بايدن وهو يركب دراجة برفقة مجموعة من الناس، وبعد ترحيب الصحفيين به، تقدم نحوهم وسقط على جانبه مع الدراجة. قال بايدن إنه لم يصب بأذى. وفي وقت لاحق، ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي أن كل شيء على ما يرام معه ولم تكن هناك حاجة لمساعدة الأطباء.

المصدر: نوفوستي