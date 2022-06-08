صحفي أمريكي: التضخم "يلتهم" "الحلم الأمريكي"

قال مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي، ستيوارت وارني، إن التضخم المرتفع "يلتهم" "الحلم الأمريكي"، مما يجعل الأمريكيين يشعرون بالتشاؤم الشديد.

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وتساءل وارني في بث لقناة "Fox Business": "نحن في دوامة تضخمية. لم أر مثل هذا الشيء سابقا. أتذكر التضخم في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، لكن هذا لم يحدث من قبل. ما يذهلني هو معدل ارتفاع الأسعار. لذلك أطلقت على هذه العملية اسم "الدوامة". هذا هو سبب قلق الأمريكيين. متى سينتهي؟".

وأضاف أن التضخم جعل سكان الولايات المتحدة يشعرون بالتشاؤم الشديد، مشيرا إلى أنهم "خائفون وغير راضين". فتدل نتائج استطلاع للرأي العام الذي أجرته صحيفة "The Wall Street Journal" على أن 38% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أنهم يعيشون في أسوأ ظروف مما كان عليه سابقا، وأشار وارني إلى أن هذا حدث خلال عام ونصف لرئاسة بايدن. ودقق: "يلتهم" التضخم "الحلم الأمريكي" ويرى نصف المشاركين في الاستطلاع أن فرصهم لتحسن ظروفهم المعيشية ضئيلة. ولا يزال القول بأن الحالة المزاجية ليست الأكثر سعادة ضعيفا جدا".

وأكد وارني أن وتائر التضخم لا تنخفض، ويزداد سعر غالون البنزين بمقدار 4-5 سنتات كل يوم، في حين تتجاهل إدارة بايدن ذلك. وتابع: "بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيبلغ سعر البنزيل 5 دولارات (للغالون) في نصف الولايات المتحدة ويقترب انقطاع التيار الكهربائي ومن يدري المبلغ الذي سندفعه مقابل الخبز".

المصدر: نوفوستي