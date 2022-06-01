كييف ووارسو تبدآن في صناعة الأسلحة معا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن أوكرانيا وبولندا ستقيمان مشروعا مشتركا لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وعُقدت اليوم الأربعاء مشاورات حكومية دولية بمشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، تم خلالها التوقيع على مذكرة لتشكيل لجنة أوكرانية بولندية دائمة للتعاون بين هيئات الأعمال البولندية والأوكرانية.

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وقال شميهال عقب اجتماع الطرفين: "ستعد هذه اللجنة توصيات بإنشاء مشروع أوكراني ــ بولندي مشترك لتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية. وهذا سيرفع تعاوننا الدفاعي والعسكري إلى مستوى جديد، وسيسمح لنا بابتكار أنواع حديثة من الأسلحة الدفاعية".

ووفقا له، ستساعد وارسو في تنمية المجتمعات الأوكرانية، وهذا ما ورد في إعلان مشترك صادر عن وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا ووزارة التمويل والسياسة الإقليمية في بولندا.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على عدد من الاتفاقيات، منها إعلان مشترك لوزراء الداخلية في أوكرانيا وبولندا، ومذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة، ومذكرة بشأن تطوير أدوات تسيير التجارة.

المصدر: نوفوستي