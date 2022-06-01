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إزالة علم فلسطيني علق إلى جانب علم إسرائيل على مبنى وسط إسرائيل

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إزالة علم فلسطيني علق إلى جانب علم إسرائيل على مبنى وسط إسرائيل
i24 news
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أزيل العلم الفلسطيني الضخم الذي علق الى جانب العلم الإسرائيلي فوق مبنى في منطقة البورصة في مدينة رمات غان وسط إسرائيل، بعد الضجة التي أثيرت والاحتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنظمة الإسرائيلية اليسارية "محزقيم" قد علقت العلم الفلسطيني الى جانب علم إسرائيلي ضخم تحت عنوان "من المفترض أن نعيش سوية" وذلك احتجاجا على خطط لحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التربوية الإسرائيلية، ويأتي هذا التوجه بعد رفع العلم الفلسطيني في جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب في ذكرى يوم النكبة . 

وتعليقا على إزالة العلم عن المبنى قال المدير العام للحركة اليسارية اوري كول "ما زال هنا شعبين يعيشان،  يهود وعرب وهم سيواصلون النضال لمستقبل مشترك، اليافطة كانت فقط البداية".

ورغم الضجة التي أثارها تعليق الأعلام في منطقة البورصة، إلا أن لافتات مشابهة علقت في مدينة الناصرة والطيرة العربيتين مع رسالة مشابهة رافقت العلم الإسرائيلي والفلسطيني. 

المصدر: i24 news

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