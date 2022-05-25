بعد رفع الأعلام الفلسطينية.. ليبرمان يسعى لتقليص ميزانية جامعة بن غوريون

يسعى وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إلى تقليص ميزانية جامعة بن غوريون، وذلك في أعقاب تنظيم الطلاب العرب مظاهرة في الحرم الجامعي، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية.

وقال مقربون من رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه أصدر أوامر للموظفين في وزارة المالية بفحص سلوك الجامعة و"ممارسة صلاحياته" في تقليص ميزانية الجامعة على خلفية التظاهرة التي نظمت بمناسبة ذكرى النكبة، زاعما أن هذا السلوك شكل "انتهكا للقيم الجوهرية واليهودية التي يسعى القانون إلى حمايتها".

وشارك العشرات من الطلاب العرب في المظاهرة التي نظمت لإحياء الذكرى الـ74 للنكبة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية بكثافة وهتفوا بشعارات للاحتجاجات على الممارسات الإسرائيلية والتذكير بالنكبة، ورددوا الأناشيد والأغاني الوطنية.

الطلاب العرب في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع يحيون ذكرى #النكبة اليوم الاثنين pic.twitter.com/GRyahrOGoN — موقع عرب 48 (@arab48website) May 23, 2022

واستفزت المظاهرة في جامعة "بن غورويون" العديد من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم ليبرمان ووزيرة التعليم يفعات شاشا بيطون، علما بأن القانون الإسرائيلي لا يجرم رفع العلم الفلسطيني ولا يعتبر ذلك مخالفة جنائية، إثر التغير بشكل العلاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير في أعقاب اتفاقيات أوسلو، واعتراف إسرائيل بالمنظمة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يحق لوزير المالية تقليص الميزانيات المخصصة من ميزانية الدولة إلى هيئة رسمية إذا ما ارتكبت مخالفات محددة ويحمل ليبرمان الجامعة مسؤولية الموافقة على تنظيم المظاهرة التي يعتبر أنها "شملت مضامين مناهضة لدولة إسرائيل".

المصدر: "عرب 48"