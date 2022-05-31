دونيتسك الشعبية أصبحت تمتلك أسطولا تجاريا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن ظهور أسطول تجاري لدى الجمهورية.

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جاء ذلك ردا على أسئلة أحد الصحفيين، ما إذا كان من الممكن القول الآن إن لجمهورية دونيتسك الشعبية أصبح هناك أسطول تجاري، حيث أكد بوشيلين على أنه عقب انتهاء الأعمال العدائية بمدينة ماريوبول بالجمهورية، وبقاء عدد من السفن على أرصفة الميناء البحري، فإن "جزءا من هذه السفن سيخضع لملكية جمهورية دونيتسك الشعبية" وتابع أنه قد تم "اتخاذ القرارات الضرورية بهذا الشأن".

وقال بوشيلين إن ميناء ماريوبول سوف يتلقى معدات ومواد البناء، حيث سيساهم ذلك في أعمال إعادة الإعمار في الجمهورية، وتابع: "الآن يتم تفريغ المنتجات التي كانت موجودة في أرضي الميناء. بعد ذلك سوف يصبح هذا الميناء محورا حيويا للتزود بمواد البناء والمعدات والتي سوف تستخدم بكميات كبيرة لإعادة إعمار مدننا".

المصدر: نوفوستي