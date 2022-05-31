الولايات المتحدة ستنفق ما يصل إلى 10 ملايين دولار على "النشاط المدني" في صربيا

تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تخصيص ما يصل إلى 10 ملايين دولار لبرنامج "تعزيز النشاط المدني" في صربيا.

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وزعمت إفادة بهذا الشأن أن الهدف يتمثل في "تعزيز مشاركة السكان في عمليات التنمية وإصلاح المجتمع"، فيما يرى خبراء أمريكيون، أن هذا البرنامج الذي يتوقع تنفيذه في غضون خمس سنوات، "سيجتذب قادة مدنيين جددا من بين الشباب".

وكان قد أفيد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستخصص 35 مليون دولار لبرنامج "دعم الديمقراطية" ومكافحة "النفوذ الأجنبي الضار" في أوروبا الوسطى.

المصدر: نوفوستي