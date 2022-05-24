علييف يطلع أردوغان على نتائج قمته مع باشينيان

أطلع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، هاتفيا، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على نتائج قمة 22 مايو في بروكسل مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأعلن المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني في بيانه: "في 23 مايو، اتصل الرئيس الأذربيجاني بالرئيس التركي. وأحاط رئيس الدولة الرئيس التركي علما بالاجتماع الذي عقد في بروكسل في 22 مايو بمشاركة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الأرمني".

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وأشار علييف إلى أنه خلال الاجتماع ناقشوا إعداد معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا، لا سيما المبادئ الخمسة التي اقترحتها باكو، وتطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية، وفتح ممرات النقل، وترسيم الحدود.

وجاء في البيان أن "الرئيس الأذربيجاني قيم بشكل إيجابي نتائج الاجتماع الثلاثي".

وبدوره، وأشاد أردوغان بنتائج الاجتماع في بروكسل.

وأضاف المكتب الصحفي: "أشار رئيسا أذربيجان وتركيا إلى أهمية تحقيق السلام في المنطقة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: إنترفاكس