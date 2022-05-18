علييف: أذربيجان تريد توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا وطي صفحة العداء

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن باكو تريد توقيع اتفاقية سلام مع يريفان.

وقال علييف: "ناقشنا الوضع في المنطقة على نطاق واسع، وعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. وأنا أعلم أنه بعد أذربيجان سيزور الرئيس الليتواني أرمينيا. وأنا واثق أنه بعد هذه زيارته ستكون لديه رؤية كاملة للوضع. وموقفنا واضح جدا".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني: "نريد توقيع اتفاقية سلام مع أرمينيا. نريد تطبيع العلاقات وطي صفحة العداء".

المصدر: نوفوستي