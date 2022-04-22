علييف يؤكد ضرورة بدء مفاوضات مع أرمينيا لإبرام معاهدة سلام

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن الحاجة لبدء مفاوضات محددة مع أرمينيا في المستقبل القريب لإبرام معاهدة سلام بين الدولتين.

وأضاف علييف متحدثا اليوم الجمعة في المؤتمر الخامس لأبناء أذربيجان في العالم المنعقد في مدينة شوشا في قره باغ: "طرحنا اقتراحا يتكون من خمسة مبادئ محددة (لتطبيع العلاقات مع أرمينيا). وقبلت أرمينيا هذه المبادئ الخمسة. <...> وعلى أساس هذه المبادئ الخمسة نعتزم التفاوض. في الوقت الحاضر، تقوم وزارتا الخارجية في البلدين بتشكيل مجموعات عمل. أعتقد أنه من الضروري بدء مفاوضات محددة في المستقبل القريب. لا ينبغي تأجيلها، لأنه سيتم توقيع معاهدة السلام على خمسة مبادئ".

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يعتقد الرئيس الأذربيجاني أنه يمكن إعداد نص الاتفاقية والتوقيع عليه في القريب العاجل. وشدد على أنه "من ثم يمكن إقامة العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية".

ووفقا له، من خلال طرح مقترحات السلام، تظهر باكو "حسن النية وبعد النظر".

وقال: "يجب أن تعلم القوى الساعية للانتقام التي ترفع رؤوسها بشكل دوري في أرمينيا أن هذه (معاهدة سلام مع أذربيجان) هي المخرج الوحيد وحتى فرصتهم الأخيرة. إذا رفضوا ذلك، فسنرفض الاعتراف بوحدة أراضي أرمينيا ونعلن ذلك رسميا.. بالنظر إلى نتائج حرب قره باغ الثانية، على الجانب الأرمني أن يدرك جيدا ما ستؤدي إليه مثل هذه الخطوة".

المصدر: تاس