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البنتاغون: الدنمارك ستزود أوكرانيا بصواريخ "هاربون" المضادة للسفن

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البنتاغون: الدنمارك ستزود أوكرانيا بصواريخ
Legion-Media Operation 2021
صاروخ "هاربون" (صورة من الأرشيف)
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بصواريخ "هاربون" المضادة للسفن والمنصة لإطلاقها.

وقال أوستين يوم الاثنين، في أعقاب الاجتماع الافتراضي الثاني لفريق العمل الذي شكلته الدول الغربية لدعم أوكرانيا عسكريا على خلفية العملية الروسية في البلاد: "أود أن أشكر الدنمارك بشكل خاص، وهي أعلنت أنها ستقدم منصة إطلاق وصواريخ "هاربون" لمساعدة أوكرانيا في حماية سواحلها".

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وأشار أوستين إلى أن نحو 20 بلدا أعلنت عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع القانون حول تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بعد مصادقة الكونغرس عليه الأسبوع الماضي.

المصدر: تاس

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