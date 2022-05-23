زيلينسكي: نحتاج جميع الأسلحة التي نطلبها وليس ما يقدم لنا فقط

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض "أقصى العقوبات" على روسيا، مطالبا الدول الغربية بمنح بلاده جميع الأسلحة التي تطلبها وليس فقط ما يتم تقديمه من قبلها.

وخلال كلمة افتراضية له في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اعتبر زيلينسكي أن "العقوبات يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك لوقف العملية الروسية، بما في ذلك حظر نفطي، وإغلاق جميع المصارف، وقطع التجارة مع روسيا تماما"، مشددا على أن "أوكرانيا بحاجة إلى تمويل يبلغ 5 مليارات دولار شهريا على الأقل".

وأضاف: "لدينا خسائر تزيد قيمتها عن نصف تريليون دولار، تم تدمير عشرات الآلاف من المنشآت... نحن بحاجة إلى إعادة بناء مدن وصناعات بأكملها"، مشيرا إلى أنه "لو تلقت أوكرانيا 100٪ من احتياجاتها دفعة واحدة، في فبراير، فيما يتعلق بالأسلحة والتمويل والدعم السياسي، لكان من الممكن إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".

المصدر: LA Times