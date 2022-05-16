الكرملين يعتبر تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية وقحة وغيرمقبولة

انتقد المتحدث باسم الركملين، دميتري بيسكوف، تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية الخاصة في علاقة بالبعثات الدبلوماسية الروسية، ووصفها بالوقحة وغير المقبولة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن الكرملين يعتبر سلوك الأجهزة الأمريكية الخاصة فيما يتعلق بموظفي البعثات الروسية في الخارج وقحا للغاية وغير مقبول.

وأضاف أن "الكرملين على علم بهذه المعلومات. نحن نشارك رئيس بعثتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة مخاوفه. السلوك الوقح للغاية للمثلي الأجهزة الأمني الخاصة، فيما يتعلق بمواطنينا وموظفي بعثاتنا في الخارج غير مقبول".

وفي وقت سابق أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول دفع الدبلوماسيين الروس للخيانة.

المصدر: نوفوستي