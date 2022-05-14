السفير الروسي في واشنطن: تصرف المخابرات الأمريكية مع الدبلوماسيين الروس مثير للإشمئزاز

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات، مؤكدا أن أجهزة المخابرات الأمريكية تحاول دفع الدبلوماسيين الروس للخيانة.

قال أنطونوف لبرنامج "سولوفيوف لايف" التلفزيوني: "من حيث المبدأ، تعمل سفارتنا في بيئة معادية. كل يوم تحدث أعمال معادية لروسيا بالقرب من بعثتنا الدبلوماسية. هناك شغب وأعمال تخريبية. يتلقى رفاقي، طاقم السفارة تهديدات ومن ضمنها تهديدات جسدية".

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وأشار إلى أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية "يتنزهون حول السفارة الروسية"، ويوزعون أرقام هواتف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية التي يمكن الاتصال بها لإقامة تواصل وتعاون.

وأضاف: "تصل إلى الهواتف المحمولة رسائل بريدية موجهة وإعلانات بعناوين الأجهزة الأمنية. والمرعب هو أن السياسيين المعروفين الذين اعتدت أن أحترمهم وأقدرهم بشكل كبير على معرفتهم ينشرون دعوات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى للدبلوماسيين الروس والجيش للانتقال إلى جانب ما يسمى بالديمقراطية، ومن حيث المبدأ، يتم دفع رفاقي للخيانة، وهو ما يعتبر في أي بلد عملا مثيرا للاشمئزاز".

المصدر: RT