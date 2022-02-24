مسؤولون يمنيون: الحوثيون اعتقلوا موظفا في السفارة الأمريكية

أفاد مسؤولون يمنيون، بأن الحوثيين اعتقلوا مسؤولا آخر من السفارة الأمريكية، ما رفع عدد الموظفين المحليين السابقين بالسفارة في قبضة الجماعة إلى 11 على الأقل.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المحامي الحقوقي في صنعاء عبد المجيد صبرة، أن الحوثيين اعتقلوا مسؤولا صحفيا سابقا من السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأضاف أن المسؤول الصحفي السابق بالسفارة محتجز في مقر جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، لافتا إلى أنه "من غير المعروف ما إذا كان الحوثيون وجهوا الاتهامات للرجل أو أي من المحتجزين من موظفي السفارة الأمريكية".

كما قال إن اعتقال الموظف الأحدث جاء بعد شهر من اعتقال الجماعة نائبه السابق في السفارة.

وأغلقت واشنطن سفارتها في اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، عام 2015، حيث أدى الصراع إلى انقسام البلاد.

المصدر: AP