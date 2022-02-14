الناطق باسم الحوثيين: التحالف يزداد عدوانية مع الوقت

قال الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثية محمد عبد السلام إن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية يزداد عدوانية بمضي السنوات.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "باستهداف مبنى الاتصالات وغيره من المنشآت المدنية عن أي عقلية يريد تحالف العدوان تصديرها للعالم؟".

وأضاف "وحقيقة الأمر أن هذا التحالف يزداد بمضي السنوات عدوانية وأكثر انحطاطا، والداعمون له والصامتون عن جرائمه مشتركون معه في كل جريمة".

وشدد على أن الشعب اليمني سيواجه ذلك بكل صبر وقوة.

باستهداف مبنى الاتصالات وغيره من المنشآت المدنية عن أي عقلية يريد تحالف العدوان تصديرها للعالم؟ وحقيقة الأمر أن هذا التحالف يزداد بمضي السنوات عدوانية وأكثر انحطاطا، والداعمون له والصامتون عن جرائمه مشتركون معه في كل جريمة، وشعبنا اليمني سيواجه ذلك بكل صبر وقوة بإذن الله تعالى. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 14, 2022

وأعلن التحالف العربي تدمير منظومة اتصالات شمال صنعاء تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات وذلك في غارات جوية.

وقال التحالف في بيان إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية.

من جهتها قالت جماعة أنصار الله إن طيران التحالف شن غارتين على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات شمال العاصمة، دون ​​أن يذكر حجم الأضرار التي خلفتهما الغارتان الجويتان.

كما توعد الحوثيون بالرد على أي عملية استهداف ينفذها التحالف ضد مقرات ووزارات الدولة في صنعاء.

المصدر: RT