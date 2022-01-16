قناة مقربة من الحرس الثوري الإيراني تنفي وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية والسلطات توضح

نفت قناة إعلامية مقربة من الحرس الثوري الإيراني، وقوع أي حادث عسكري في المنطقة الغربية لإيران ليلة أمس السبت، بعد أنباء عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية.

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ونقلت قناة "فيلق القدس" عن مصدر مطلع نفيه للأنباء التي تتحدث عن وقوع هجوم على الأجواء الإيرانية أو إجراء تدريبات لمنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت القناة أن "هذه الأصوات سمعت في أجواء تركيا والعراق".

من جانبه صرح كل من المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ونائب محافظ همدان للشؤون الأمنية بأن مصدر الأصوات ما زال مجهولا، وأنه تتم متابعة الأمر مع الجهات المختصة وسوف يعلن عن أسبابها بعد أن تتضح".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب البلاد.

المصدر: RT