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سماع دوي انفجارات "غامضة" في 3 مدن إيرانية

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سماع دوي انفجارات
AP Florian Schroetter
العلم الإيراني
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نشرت وسائل إعلام إيرانية أنباء أولية عن سماع دوي انفجارات وإطلاق مضادات جوية في سماء ثلاث مدن غرب البلاد.

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وأكد سعيد كتابي، والي مدينة أسد آباد بمحافظة همدان، سماع صوت "رهيب" في سماء المدينة، وقال: "لم نتلق تقارير بشأن أي حادث أو انفجار في المنطقة وما زلنا نحقق في الأمر وندرس الاحتمالات".

كما ذكرت بعض المصادر الإخبارية أن دوي الانفجارات التي سمعت غرب البلاد يعود إلى تدريبات واطلاق تجريبي لأنظمة المضادات الجوية الشاملة للقوات المسلحة الإيرانية.

المصدر: RT

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