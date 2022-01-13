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انفجار وحريق ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب طهران (فيديو)

أخبار العالم العربي

انفجار وحريق ضخم في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب طهران (فيديو)
AFP
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وقع انفجار في مجمع صناعي بمحافظة قزوين غرب العاصمة الإيرانية طهران، دون معرفة أسبابه حتى الآن.

وعلمت "RT"، أن الانفجار الذي وقع في مجمع صناعي بمحافظة قزوين أدى لحريق هائل تعمل قوات الدفاع المدني على إخماده.

ولم يتم الإعلان بعد عن أسباب الانفجار وعدد الإصابات المحتملة.

المصدر: RT

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