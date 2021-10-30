وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل روما للمشاركة في قمة "G20"

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت إلى روما للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "G20".

وبحسب وكالة "تاس"، سيجري لافروف محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ونظيريه التركي والفرنسي، مولود جاويش أوغلو، وجان إيف لودريان. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع عقد اجتماعات مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) ديفيد بيسلي، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تيدروس أدان غيبريسوس.

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إلى ذلك دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو، توجه بها خلال مشاركته افتراضيا في قمة مجموعة العشرين، إن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء.

وأوضح بوتين في كلمته أنه بسبب المنافسة غير النزيهة، لم تتمكن جميع دول العالم حتى الآن من الحصول على اللقاحات والموارد الأخرى، ودعا إلى تطوير وتحديث آليات العمل لإنتاج اللقحات وذلك على خلفية تحور فيروس كورونا.

وأكد أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي، أثبت نجاعة عالية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: تاس