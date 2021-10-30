بوتين يدعو مجموعة العشرين إلى الاعتراف المتبادل بشهادات تطعيم فيروس كورونا

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، إلى الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو، توجه بها خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في روما، إن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء.

يتبع ..