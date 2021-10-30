العثور على جثة أخرى لمهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروس وبولندا (فيديو)

أعلن حرس الحدود البيلاروسي، العثور على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا.

وبحسب لجنة حدود الدولة البيلاروسية فإن الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته.

ووفقا لحرس الحدود البيلاروسي فإن المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس.

هذا وقد أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الجمعة، أنها عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة.

المصدر: سبوتنيك