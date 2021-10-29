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الشرطة الألمانية تعثر على مهاجر عراقي ميتا بعد عبوره الحدود البولندية الألمانية

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الشرطة الألمانية تعثر على مهاجر عراقي ميتا بعد عبوره الحدود البولندية الألمانية
Reuters
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قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إنها عثرت على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة.

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وأوضحت الشرطة أن الرجل البالغ 32 عاما كان قد توفي قبل ساعات من عثور الشرطة على المجموعة قرب الشاحنة خارج بلدة شويبستال في ساكسونيا صباح الجمعة.

أما سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ 48 عاما من أصول تركية، فقد هرب من المكان لكنه أوقف لاحقا.

وشهدت ألمانيا ارتفاعا في عدد المهاجرين الذين دخلوا البلاد عبر بولندا في الأشهر الأخيرة، ومعظمهم يأتي من بيلاروس.

وذكرت السلطات الألمانية أن أكثر من 6100 مهاجر غير شرعي دخلوا ألمانيا عبر بولندا منذ بداية العام.

ومن أجل التعامل مع تدفق المهاجرين، شددت برلين هذا الأسبوع ضوابطها الحدودية مع بولندا.

المصدر: "أ ف ب"

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