واشنطن وبروكسل تبحثان التحديات الأمنية المشتركة
Globallookpress Dwi Anoraganingrum via www.imago-images.de
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بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قضايا الأمن والشراكة بين واشنطن وبروكسل في هذا المجال والتحديات التي تواجهانها.
وجاء في بيان للبنتاغون في أعقاب لقاء نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس مع المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، أنهما "بحثا التحديات المشتركة في مجال الأمن عبر الأطلسي".
وأضاف البيان أن هيكس أكدت على أهمية "تعزيز الوحدة الأوروبية من أجل أمن وازدهار المنطقة الأوروبية والأطلسية".
ويأتي ذلك خلال زيارة المفوض الأوروبي جوزيب بوريل لواشنطن، التي قد التقى خلالها بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وبحث معه سياسات الجانبين تجاه روسيا والصين.
المصدر: "تاس"
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