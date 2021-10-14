طاجيكستان تعلن عن زيادة تهريب المخدرات والأسلحة من أفغانستان

أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني بجمهورية طاجيكستان، سايمومين ياتيموف، عن نمو تهريب المخدرات والأسلحة من أفغانستان إلى بلاده.

وقال ياتيموف خلال جلسة رؤساء هيئات الأمن والمخابرات للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المنعقدة بموسكو إن بلاده تسجل في الأشهر الأخيرة نموا جديا لتهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة من أفغانستان إلى طاجيكستان.

وأضاف: "نشعر بتعزيز محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة، لذلك تقف طاجيكستان موقفا مفاده أنه يجب أن نكون جاهزين ويجب أن نعمل ليلا ونهارا".

ودقق أن الوضع الحالي في أفغانستان يهدد لا طاجيكستان فحسب، بل وربلدان ابطة الدول المستقلة كلها، وخاصة المناطق التي يقطنها المسلمون.

المصدر: سبوتنيك