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رسام الكاريكاتير السويدي فيلكس اختبر جهاز محاكاة حوادث السيارات قبل يوم من مصرعه!

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رسام الكاريكاتير السويدي فيلكس اختبر جهاز محاكاة حوادث السيارات قبل يوم من مصرعه!
AFP VESA MOILANEN / LEHTIKUVA /
رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس
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أفادت صحيفة Expressen السويدية بأن الفنان صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، لارش فيلكس، اختبر في اليوم السابق لوفاته جهازا خاصا يحاكي حوادث السيارات.

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ونقلت الصحيفة عن صديق فيلكس الذي صوره وهو يختبر الجهاز قوله "اليوم عندما أراجع هذه اللقطات، أشعر بشيء غريب".

وجرى الحادث المروري الذي أدى إلى مصرع فيلكس إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد السويدية.

واستبعد متحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.

المصدر: RT

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