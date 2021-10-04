شرطة السويد تستبعد مصرع صاحب الرسوم المسيئة للنبي بفعل "نوايا مبيتة شريرة"
AFP
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استبعد المتحدث باسم الشرطة السويدية الرواية القائلة بأن الحادث الذي وقع مع رسام الكاريكاتير لارش فيلكس قد يكون نتيجة نوايا شريرة مبيتة.
وأفاد المتحدث باسم الشرطة السويدية بأن القضية أحيلت إلى إدارة خاصة بمكتب المدعي العام بسبب مقتل ضابطي شرطة في الحادث المروري.
وكان أعلن عن مصرع رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس، الذي اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد في حادث سير مروع. وتوفى في الحادث شرطيان كانا يتوليان حراسته.
وجرى الحادث المروري إثر اصطدام سيارة الرسام وحارسيه بشاحنة على الطريق "إي 4" بمدينة ماركارد السويدية.
المصدر: نوفوستي
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