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السويد.. مصرع رسام كاريكاتير اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد إثر حادث سير مروع

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السويد.. مصرع رسام كاريكاتير اشتهر برسوماته المسيئة للنبي محمد إثر حادث سير مروع
Reuters CK/DH
لارش فيلكس
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توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارش فيلكس اليوم الأحد إثر حادث سير خطير، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وقال موقع Aftenposten إن فيلكس وشرطيان كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على طريق E4 بمدينة ماركارد السويدية.

واشتهر فيلكس برسوماته المسيئة للنبي محمد، وكان يسير في حماية الشرطة منذ العام 2007.

المصدر: وسائل إعلام سويدية

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