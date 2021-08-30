الصحة العالمية تحث على منح المدرسين أولوية في إعطاء لقاحات كورونا

رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف أنه من الضروري إدراج المدرسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تمنح أولوية في التطعيم ضد كورونا لتمكين المدارس من إبقاء أبوابها مفتوحة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين، اليوم الاثنين، أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كورونا على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".

وأضاف أن على التوصية، التي سبق أن صدرت عن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2020 قبل إطلاق اللقاحات، أن تطبق "مع ضمان تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر.

ومع إعادة المدارس فتح أبوابها بعد عطلة الصيف، ذكرت الوكالتان أنه "من الضروري أن يتواصل التدريس من داخل الصفوف من دون انقطاع"، رغم انتشار المتحورة "دلتا".

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانس كلوغه، في البيان أنه "من الأهمية بمكان بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن تساعد المدارس في تزويد أطفالنا الأدوات التي تجعلهم أعضاء سعداء ومنتجين في المجتمع".

وأضاف أن "الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ".

وحضت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جراء كورونا.

المصدر: أ ف ب