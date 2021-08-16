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منظمة الصحة العالمية: التطعيم ضد "كوفيد-19" يوفر مناعة أقوى من تلك الناشئة عن الإصابة بالمرض

الصحة

منظمة الصحة العالمية: التطعيم ضد
Globallookpress Evgeny Sinitsyn/XinHua
صورة أرشيفية
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نشرت منظمة الصحة العالمية في صفحتها على "فيسبوك" منشوراً بشأن التطعيم ضد "كوفيد-19".

 

يؤكد المنشور على أن المناعة الناشئة عن التطعيم ضد "كوفيد-19" أكثر فعالية من المناعة الناشئة عن الإصابة بالمرض.

وأشارت صورة المنشور التي تحمل شعار المنظمة بأن التطعيم يقلل من خطورة الإصابة بالأعراض الشديدة للمرض أو الوفاة. وأن الإصابة بالمرض لا تضمن مناعة كاملة ضد المرض. أما التطعيم فيوفّر مستوى أقوى من المناعة.

المصدر: فيسبوك

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