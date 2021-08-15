الصين: عدد الناجين من مذبحة نانجينغ يتقلص إلى 65 شخصا

توفي سبعة ناجين من مذبحة نانجينغ شرقي الصين هذا العام، وفقا للقاعة التذكارية لضحايا مذبحة نانجينغ على يد القوات اليابانية.

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وخفضت وفاتهم العدد الإجمالي للناجين المسجلين إلى 65 شخصا، وفقا للقاعة التذكارية.

ووقعت مذبحة نانجينغ عندما استولت القوات اليابانية على مدينة نانجينغ الصينية في 13 ديسمبر 1937 وعلى مدى ستة أسابيع، قتلت ما يقرب من 300 ألف مدني صيني وجندي أعزل في واحدة من أكثر الأحداث وحشية في الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 2014، حددت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم 13 ديسمبر ليكون يوم الذكرى الوطني لضحايا مذبحة نانجينغ.

واحتفظت الحكومة الصينية بشهادة الناجين المسجلة في وثائق مكتوبة ومقاطع فيديو. وقد أدرجت هذه السجلات الخاصة بالمذبحة من قبل اليونيسكو في سجل ذاكرة العالم في عام 2015.

المصدر: "شينخوا"