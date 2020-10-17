إعلام: رئيس وزراء اليابان الجديد يرسل قربانا لمزار مثير للجدل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت إن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أرسل قربانا إلى مزار ياسوكوني، المثير للجدل لقتلى الحرب، تزامنا مع مهرجان الخريف بالمزار.

وسيكون هذا أول قربان يقدمه سوجا للمزار منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

وكان سلفه شينزو آبي يرسل بانتظام قرابين من خلال أحد مساعديه في ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وخلال مهرجانات الربيع والخريف في المزار، ولكنه امتنع عن الزيارة بصفة شخصية لتجنب إثارة غضب الصين وكوريا الجنوبية.

وتنظر بكين وسيئول إلى هذا المزار في طوكيو بوصفه رمزا للعدوان العسكري الياباني السابق، لأنه يكرم، إلى جانب قتلى الحرب، 14 من زعماء اليابان في وقت الحرب، الذين أدانتهم محكمة تابعة للحلفاء بوصفهم مجرمي حرب .

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان اليوم السبت إن حكومة سيئول "تبدي أسفها العميق لأن الحكومة اليابانية وزعماء البرلمان قد أرسلوا مرة أخرى قربانا لمزار ياسوكوني الذي يمجد الغزوات اليابانية السابقة".

وما زالت العلاقات بين طوكيو وسيئول متوترة بسبب الذكريات المريرة لاستعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 حتى عام 1945، بما في ذلك الخلاف بشأن تعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل في مواقع يابانية أثناء الحرب. وتقول طوكيو إن المسألة سويت بموجب اتفاقية 1965 لتطبيع العلاقات الثنائية.

المصدر: رويترز