مدير الصحة العالمية: هناك "اختلال صادم" في توزيع لقاحات كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الجمعة، إن هناك "اختلالا صادما" في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم.

وأضاف أن معظم الدول ليس لديها الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية للإصابة.

وصرح بأن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استخدمت على مستوى العالم، لكن 87 في المئة منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2 في المئة فقط من الجرعات.

وأضاف: "تقريبا، شخص من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل، وفي الدول منخفضة الدخل شخص من بين أكثر من 500".

المصدر: رويترز