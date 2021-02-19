الخارجية الصينية: ما يحدث في ولاية تكساس الأمريكية بسبب البرد يؤكد أننا على المسار الصحيح

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن متابعة معاناة الأمريكيين خلال عاصفة ثلجية شديدة ضربت ولاية تكساس هذا الأسبوع عززت الاعتقاد لدى المواطنين الصينيين بأن بلادهم "على الطريق الصحيح".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات صحفية قارنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، بين معاناة كثيرين من سكان تكساس واحتفالات الصينيين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقالت هوا: "الحصول على ما يكفي من الطعام أو الملابس، والشعور بالشبع والدفء، هذا هو حق الإنسان الأساسي الأكثر واقعية".

وأضافت: "في الوقت نفسه، في تكساس وجد ملايين الأمريكيين أنفسهم محاصرين في وضع مروع، بدون كهرباء أو تدفئة في المنزل، حتى أن بضع عشرات منهم فقدوا حياتهم بسبب ذلك".

وتابعت: "وهذا ما جعل الشعب الصيني يدرك بشكل أعمق ما هو الحق الإنساني الحقيقي، وجعلنا نعتقد أكثر فأكثر أن الصين تسير على الطريق الصحيح، نحن واثقون تماما بشأن مستقبلنا".

وأدت موجة البرد القارس في الولايات المتحدة لوفاة 21 شخصا على الأقل في ولاية تكساس، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من أربعة ملايين شخص في الولاية.

المصدر: رويترز