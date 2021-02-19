بعد انقطاع التيار الكهربائي.. طوابير تصطف لشراء خزانات البروبان في تكساس الأمريكية

سجلت عدسات الكاميرات طوابير من الناس يصطفون لشراء خزانات البروبان وذلك بهدف استخادمها في التدفئة بعد انقطاع الكهرباء بسبب البرد القارس الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام فإن مبيعات الحطب ووقود البروبان ازدادت بشكل كبير في حين لا يزال الآلاف من السكان بدون كهرباء إثر موجة برد قوية امتدت على مساحات واسعة في البلاد، ويفترض أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء أن 100 مليون أمريكي في المنطقة الوسطى من البلاد يعيشون في ظل عواصف ثلجية متفاوتة الشدة والخطورة.

المصدر: AP + وكالات