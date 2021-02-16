تركيا.. حبس رئيسة فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" بولاية كارس

قضت محكمة تركية بحبس 3 قياديين بحزب "الشعوب الديمقراطي" بينهم سفدا سوباشي رئيسة فرع الحزب بولاية كارس، في ظل حملة أمنية عنيفة يتعرض لها الحزب الكردي.

وداهمت قوات الأمن منزل سوباشي في الـ12 من الشهر الجاري خلال حملة أمنية شنتها بولايتي كارس وإغدير واعتقلتها، كما اعتقل في اليوم ذاته 4 أشخاص آخرين هم عضو مجلس إدارة الحزب بالمدينة، زكي شور، وعضوين في إدارة الحزب ببلدة ديغور وأحد قيادات الحزب بمدينة إغدير وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي والترويج له.

وعرض المعتقلون على المحكمة التي قضت بحبس 3 أشخاص بينهم سوباشي وإخلاء سبيل الاثنين الآخرين مع إخضاعهما للرقابة القضائية.

وأعلنت وزارة الداخلية في تركيا أمس الاثنين، عن حملة أمنية ضخمة في 40 ولاية أسفرت عن اعتقال 718 شخصا، بينهم رؤساء شعب في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وجاءت الاعتقالات بعد الضجة التي أحدثها الإعلان عن مقتل 13 مواطنا تركيا في شمال العراق كانوا مختطفين لدى "حزب العمال الكردستاني" منذ سنوات.

المصدر: "زمان التركية"