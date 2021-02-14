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صحيفة: الأمن التركي يعتقل رئيسة بلدية و6 أعضاء من حزب الشعوب الكردي

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صحيفة: الأمن التركي يعتقل رئيسة بلدية و6 أعضاء من حزب الشعوب الكردي
zamanarabic.com
رئيسة بلدية بكيرهان في ولاية باتمان جوليستان سونوك، وأحد أفراد حزب الشعوب الكردي المعتقلين
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أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن قوات الأمن اعتقلت رئيسة بلدية بكيرهان في ولاية باتمان جنوب شرقي تركيا، جوليستان سونوك، و6 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

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ولفتت الصحيفة إلى أن قوات الأمن التركية شنت حملات مداهمة على منازل أعضاء وقيادات بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي في باتمان من بينهم رئيسة البلدية، واعتقلت مدير شعبة الحزب بالمدينة، مراد كيليتش، ومدير شعبة الحزب بالحي المركزي، تايفون جوناي، وعضو المجلس الشبابي، محمد أمين سلمان، وعضو مجلس بلدية توزلوك، شكران شوكتاك، وعضوي الحزب، سعاد أوزتاكين وسيد علي دوغان.

وتم نقل المعتقلين السبعة إلى مديرية أمن باتمان، بينما لم يتضح بعد سبب اعتقالهم، وفق ما أفادت الصحيفة التركية المعارضة.

 

المصدر: زمان

 

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