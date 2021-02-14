بعد اكتشافها جثث 13 تركيا شمال العراق.. أنقرة تندد بـ"الصمت الدولي"

انتقدت أنقرة اليوم الأحد صمت العالم إزاء تصرفات حزب العمال الكردستاني، عقب إعلانها عن اكتشاف جثث 13 مدنيا تركيا في شمال العراق.

وأعلنت تركيا أن قواتها اكتشفت جثث هؤلاء المواطنين لدى مداهمتها إحدى المغارات التي يستخدمها عناصر الحزب في منطقة غارا شمالي العراق، ضمن إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن انتهائها اليوم.

وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على حسابه في "تويتر"، في معرض تعليقه على الموضوع: "المنظمة الإرهابية الجبانة التي لا تتجرأ على مواجهة جيشنا الباسل قتلت 13 من مواطنينا الأبرياء بشكل غادر".

من جانبه، حمل المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن المجتمع الدولي المسؤولية عن الصمت إزاء اعتداءات حزب العمال ضد المدنيين، مضيفا: "هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة".

وتابع أن عناصر الحزب العمال يستهدفون "المدنيين وقوات الأمن التركية والعراقية، وتواصل فعالياتها الإرهابية في شمال سوريا".

المصدر: الأناضول