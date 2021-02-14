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تركيا تعلن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" وتحصي نتائجها

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تركيا تعلن انتهاء عملية
Reuters
آليات تابعة للجيش التركي، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء عملية "مخلب النسر-2"، التي يشنها الجيش التركي شمال العراق، بعد تحييد 50 مسلحا من حزب العمال الكردستاني.

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يأتي الإعلان عن انتهاء العملية، عقب جولة ميدانية قام بها أكار وقادة الجيش التركي أمس السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

يشار إلى أن عملية "مخلب النسر 2" انطلقت في 10 فبراير الجاري في منطقة غارا شمال العراق.

يتبع..

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