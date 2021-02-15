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تركيا.. اعتقال أكثر من 700 شخص للاشتباه بصلتهم بـ"العمال الكردستاني"

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تركيا.. اعتقال أكثر من 700 شخص للاشتباه بصلتهم بـ
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
توقيف أحد المشاركين في مظاهرة مؤيدة لحزب الشعوب الديمقراطي في تركيا (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين عن اعتقال 718 شخصا بينهم قياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بـ"حزب العمال الكردستاني".

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وقالت الوزارة في بيان لها إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن وقيادة الدرك نفذت عمليات في 40 من 81 مقاطعة تركية للكشف عن "أنشطة حزب العمال الكردستاني الإرهابي".

وأضاف البيان أنه تم خلال هذه العمليات اعتقال 718 مشتبها، بمن فيهم رؤساء المقاطعات والمناطق التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا.

وحسب البيان، فإن تم ضبط عدد كبير من المواد الرقمية في العمليات التي أعقبت إعلان أنقرة عن مقتل 13 مواطنا تركيا على يد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

المصدر: "الأناضول"

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