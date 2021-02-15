الرئاسة التركية حول أحد أكبر أحزاب البلاد: دمية سياسية تعمل بأمر من "العمال الكردستاني"

في هجوم حاد على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، وصفه مسؤول رفيع في الرئاسة التركية بأنه دمية سياسية تعمل بأمر من حزب العمال الكردستاني.

وكتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر "تويتر" مساء الأحد: "نحن نصرخ من هنا بصوت عال. حزب الشعوب الديمقراطي يعني حزب العمال الكردستاني. حزب الشعوب الديمقراطي هو دمية سياسية تعمل بأمر من حزب العمال الكردستاني. لقد رأينا هذا الواقع مرة أخرى اليوم".

وأضاف: "ورأينا أيضا أولئك الذين لم يتمكنوا حتى من ذكر اسم حزب العمال الكردستاني، حتى لا يتضرر تحالفهم".

إقرأ المزيد

جاء ذلك بعد أن اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق الأحد، حزب العمال الكردستاني بقتل 13 مواطنا تركيا في شمال العراق.

من جانبه، طالب حزب الشعوب الديمقراطي الحكومة التركية بالعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية مع المتمردين الأكراد، كما دعا تنظيم حزب العمال الكردستاني لإطلاق سراح جميع الأسرى الأتراك.

وشكك الحزب ذو الغالبية الكردية، في اتهام الجيش التركي لـ"العمال الكردستاني" بقتل الرهائن المختطفين لديه منذ سنوات، وطالب منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالتحقيق في واقعة العثور على جثث 13 مواطنا تركيا في العراق.

كما طالب بكشف التفاصيل الكاملة بخصوص الحادث، خاصة في وقت أكدت فيه مصادر كردية أن الـ13 أسيرا تركيا قتلوا بنيران صديقة، من خلال قصف المقاتلات التركية المعسكر الذي كانوا يحتجزون به خلال العملية العسكرية "مخلب النسر 2".

المصدر: "زمان" التركية