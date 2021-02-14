الناطق باسم أردوغان مخاطبا الغرب: مواطنونا الذين قتلوا شمال العراق هم أبناء الحليفة

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء على تهديداتها تماما.

وكتب ألطون عبر "تويتر" اليوم الأحد، أن المواطنين الـ13 الذين قتلوا شمال العراق على يد منظمة "بي كا كا" المدرجة في لوائح التنظيمات الإرهابية لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هم "أبناء تركيا الحليفة في الناتو والتي ساهمت في مكافحة الإرهاب عالميا".

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وأضاف: "تركيا ستواصل بحزم مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية حتى القضاء على التهديدات بشكل تام. وسنتخذ الخطوات اللازمة حيال الأفراد والجماعات الذين يشيدون بالإرهاب ويشجعون عليه في بلادنا وفي الخارج".

واعتبر أن "هناك أسئلة صعبة يجب الإجابة عليها اليوم لاسيما من قبل حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي وصفه بـ"الذراع السياسي لمنظمة بي كا كا الإرهابية في تركيا".

كما اتهم الغرب بالنفاق، مشيرا إلى أن صمته تجاه تصرفات حزب العمال الكردستاني "يظهر وجود فرق كبير بين الحديث عن الديمقراطية والحقوق والقانون وبين دعم هذه المبادئ".

يذكر أن القوات التركية عثرت في وقت سابق الأحد، على جثث 13 من مواطنيها لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أعلن وزير الدفاع التركي اليوم انتهاءها بتحييد 50 مسلحا.

المصدر: الأناضول