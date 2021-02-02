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احتجاجات في مدينة طمرة بعد مقتل شابين برصاص الشرطة الإسرائيلية

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احتجاجات في مدينة طمرة بعد مقتل شابين برصاص الشرطة الإسرائيلية
Reuters AMIR COHEN
عناصر من الشرطة الإسرائيلية
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احتج المئات من أهالي مدينة طمرة داخل إسرائيل، وأغلقوا الطريق الرئيسي للمدينة، بعد مقتل شابين برصاص الشرطة الإسرائيلية، وعقد اجتماع لبلدية المدينة لبحث الخطوات القادمة.

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وطالبت النائبة في المجتمع العربي بالكنيست، سندس صالح، المستشار القضائي بتعيين قاض خارجي للتحقيق في مقتل الشابين على يد عناصر الشرطة وليس وحدة التحقيق "ماحش".

وجاء في بيان القائمة العربية المشتركة: "ليست المرة الأولى التي يقتل فيها أفراد الشرطة أحد أبناء شعبنا..رصاص عشوائي أطلقته الشرطة ليلة أمس في اشتباك مع مجموعة مسلحة في مدينة طمرة أصاب شابين بريئين لا يوجد لهما أي علاقة بالمجموعات المسلحة!"

وأضاف البيان: "الشرطة ليست في خدمة الشعب، والمطالبة بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي لا تعطي الشرعية للشرطة بقتل أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أن "الضحيتين الجديدتين من هذه الليلة الدامية، هما أحمد حجازي، من طمرة، وأدهم بزيع، من الناصرة، واللذان ينضمان إلى الأربعة عشر ضحية منذ مطلع هذا العام".

المصدر: RT

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