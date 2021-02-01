الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة داخل لبنان و"حزب الله" يعلن إسقاطها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية.

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وأضاف أدرعي أن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كان خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

سقطت قبل قليل مسيرة تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي اللبنانية وذلك خلال نشاط عملياتي على الحدود مع #لبنان. لا خشية من تسرب للمعلومات. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2021

وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان أنه تم صباح اليوم إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش الإسرائيلي بعد ان اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، مضيفا أنها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

المصدر: RT