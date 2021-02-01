 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة داخل لبنان و"حزب الله" يعلن إسقاطها

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة داخل لبنان و
Reuters
جندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pojf

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي اللبنانية.

إقرأ المزيد
الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة
الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

وأضاف أدرعي أن سقوط الطائرة المسيرة داخل الأراضي اللبنانية، كان خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

وفي هذا السياق، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان أنه تم صباح اليوم إسقاط طائرة مسيرة "درون" تابعة للجيش الإسرائيلي بعد ان اخترقت الأجواء اللبنانية في خراج بلدة بليدا جنوب لبنان، مضيفا أنها "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا