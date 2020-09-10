 
مباشر

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب البلاد

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب البلاد
Reuters MS/mjb
تحطم طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/opl5

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": "‏نحو الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا